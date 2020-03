Qytetarja: 5 veta rrojmë me pensionin e vjehrrës! Rama: Do ju ndihmojmë, por burrin mos e lerë të dalë

Rama: Mirëmbrëma Natasha si je

Qytetarja: Mirë

Rama: Edi jam

Qytetarja: Po Edi, Zoti Edi

Rama: Po çfarë zoti, çfarë problemi ke?

Qytetarja: Jemi vet i 5-të dhe rrojmë vetëm me pensionin e vjehrrës. Burri më parë punonte privat në të zezë, në ndërtim ose ku të gjente punë. Ka qenë roje me siguracione, por e hoqën nga puna para5 muajsh. Kem nevojë për ndihmë.

Rama: Do ju ndihmojmë patjetër. Burrin mos e le të dali nga shtëpia, mos e lë fare.

Qytetarja: Po s’ka ku shkon dhe po të dojë

Rama: Burrat e gjejnë dhe ku me dal, ti mos e le