Qytetari denoncon: Fushat tona po thahen, uji përfundon në det, përdoret nga hidrocentrali

Dua te percjell nje shqetësim per gjendjen e ujit ne lumin Kalasë. Edhe pse situata eshte e perseritur gjate sezonit te veres vitet e kaluara, nuk po ndërhyhet per kthimin e lumit ne shtrat, gje qe tani eshte shume i domosdoshëm per vaditjen e tokave nga Kalasa deri në Vanë.

Prodhimet tona thahen per uje, pasi uji vazhdon te derdhet ne det vetem se ka ndertuar dikush nje hidrocentral.