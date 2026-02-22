Premium Supermarket në Sarandë kërkon Kasiere dhe Punonjës/e Raftesh
📢 Njoftim Punësimi – Supermarket Premium Në Sarandë kërkon të punësojë:
– Kasiere
– Punonjës/e për sistemimin e rafteve
Ofrohet pagë e kënaqshme dhe kushte të mira pune.
Kontaktoni në: 069 82 00 392
Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Suvenire
Suvenire nga Saranda
22/02/2611:14
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 8
22/02/2611:14
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 22
22/02/2611:14
PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 1
22/02/2611:14
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 26
22/02/2611:14