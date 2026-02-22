logo
Premium Supermarket në Sarandë kërkon Kasiere dhe Punonjës/e Raftesh

22/02/2611:14

📢 Njoftim Punësimi – Supermarket Premium  Në Sarandë kërkonpunësojë:

 

 – Kasiere

 – Punonjës/e për sistemimin e rafteve

 

Ofrohet pagë e kënaqshme dhe kushte të mira pune.

 

Kontaktoni në: 069 82 00 392

 

 

ℹ️ Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.

 

Premium Supermarket në Sarandë kërkon Kasiere dhe Punonjës/e Raftesh

