Pas publikimit në Saranda Web, patrulla e Policisë merr fëmijën e braktisur

Pas publikimit në Saranda Web të rastit të një fëmije të braktisur, ka ardhur edhe reagimi i Policisë.

Sipas dëshmitarëve në vendngjarje, një patrullë e Policisë ka marrë fëmijën për ta mbajtur në ruajtje dhe trajtim deri në gjetjen e një zgjidhje nga institucionet e Kujdesit Social.

DENONCIMI

Pershendetje Saranda Web

Kam qe ne mengjes qe shikoj kete femijen duke qare, me keputi shpirtin, eshte gati ti bien te fiket. Eshte braktisur nga prinderit thote. Ndodhet te kryqezimi prane konviktit mbi rrugen e peste.

Kontaktova ne Polici por ata me thane se nuk kemi cfare te bejme ne.

Ka ndonje institucion ketu qe kujdeset per keta femije apo jane me pushime? Apo institucionet jane vetem ne letra?