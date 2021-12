Pas pak në Saranda Web: “Crossfire”, një emision nga qytetarët – për qytetarët

Fillon mbrëmjen e sotme në ora 19:00 emisioni “Crossfire”, një emision, i cili do të drejtohet nga Gjergji Mano dhe Ibrahim Bajrami.

Ndryshe nga emisionet tradicionale, ky emision do të drejtohet nga 2 qytetarë dhe do të jetë tërësisht në shërbim të qytetarëve, pasi drejtuesit e emisionit do të përgjigjen edhe komenteve dhe sugjerimeve të audiencës.

Emisioni do të transmentohet LIVE në faqen facebook të Saranda Web.