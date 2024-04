Oltion Caci: Punimet në qendrën e Sarandës përfundojnë brenda 10 ditëve – VIDEO

Kryetari i Bashkisë në mbledhje deklaroi që punimet në disa rrugë të qytetit janë duke përfunduar, rruga e Bashkisë, rruga e parë dhe sheshi do jetë funksional si për këmbësoret ashtu edhe për qarkullimin e makinave brenda këtyre 10 ditëve.

Gjithashtu do të fillojnë punimet nga rruga e dytë deri te stacioni i autobuzave, dhe te rreth rrotullimi i spitali të cilat këto punime do të mbarojnë në fillim të qershorit, ndërsa punimet te rruga e 5 do të fillojnë mbas sezonit turistik.