Një tjetër automjet me 2 thasë kanabis kapet nga Policia greke në kufi me Shqipërinë

Mëngjesin e sotëm policët e Prokurorisë së Drogës në Nëndrejtorinë e Sigurisë Igumenicë kanë proceduar në sekuestrimin e një sasie tjetër të konsiderueshme droge në zonën e Thesprotisë.

Për rastin janë arrestuar një i huaj dhe një shtetase greke, ndaj të cilëve është ngritur edhe një dosje për import, transport, trafik dhe posedim të lëndëve narkotike.

Në veçanti, në kuadër të veprimeve të vazhdueshme të shërbimit të mësipërm për parandalimin e importimit dhe trafikimit të drogës në vend, u identifikua I.X.E. veturë në pronësi të të akuzuarit, në të cilën ajo udhëtonte si pasagjere, e drejtuar nga i huaji.

Duke e vlerësuar mjetin si të dyshuar për transport droge, efektivët e policisë kanë tentuar ta kontrollojnë dhe ndërsa drejtuesi i mjetit fillimisht ka pretenduar se ka zbatuar udhëzimet e policëve, më pas ka zhvilluar shpejtësi dhe duke bërë manovra të rrezikshme ka tentuar t’i shpëtojë kontrollit.

Oficerët e ndoqën mjetin, i cili përfundimisht u ndal pas pak kohësh kur shoferi humbi kontrollin dhe u përplas me një parmak.

Dy personat u arrestuan, ndërsa gjatë kontrollit të automjetit u gjetën brenda dhe u konfiskuan 2 thasë me 32 pako, me kanabis të papërpunuar, me peshë totale prej -32- kilogramë e -574- gram.

Gjithashtu, vetura e lartpërmendur, një shumë prej 400 euro dhe tre celularë janë konfiskuar.

Nga hetimet policore rezultoi se i arrestuari kishte ardhur nga një zonë e Greqisë së Veriut me qëllim marrjen, transportimin dhe trafikimin e mëtejshëm të drogës në tregun vendas.

Përfitimi i parashikuar nga trafikimi i sasisë së sekuestruar të drogës kap shumën prej 81,000 euro.

Të arrestuarit do të dërgohen në Prokurorinë Penale Thesproti.

Bëhet e ditur se që nga fillimi i vitit, Prokuroria e Drogës pranë Nëndrejtorit të Sigurisë Igumenicë ka zbuluar (6) ngarkesa droge dhe ka sekuestruar gjithsej 335 kilogramë kanabis të papërpunuar. / THESPRO.GR