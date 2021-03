Niko Kuri në takim me gratë: Nuk do ta braktis misionin e mjekut

.

Kandidati i Partisë Socialiste Niko Kuri, ka zhvilluar një takim me gra të profesioneve të ndryshme të të gjitha besimeve dhe të të gjitha bindjeve.

Pas takimit të organizuar në hotel “Epirus”, të qytetit të Sarandës dje në mbrëmje, Niko Kuri është shprehur se:

“Urimi per fitoren por dhe besimi i tyre tek personi im se nuk do braktis misionin e mjekut, pavarësisht se njëkohësisht do ushtroj dhe misionin e deputetit, më mbushi zemrën plot energji që asnjë moment të jetës time të mos largohem nga gjiri i këtyre njerëzve që sjellin dhe zbukurojnë jetën tonë.

Fitorja ime më 25 prill është fitore për Sarandën, për Finiqin, për Delvinën, për Konispolin, për Himarën!, shprehet Niko Kuri.