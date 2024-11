Niko Kuri deklaratë 1 ditë përpara zgjedhjeve për kryetarin e ri të MEGA

Partia MEGA ka reaguar ndaj ATYRE QË I KONSIDEROJNË dezinformatave të shpërndara në mediat sociale lidhur me thirrjen e një kongresi dhe propozimin për anulimin e zgjedhjeve të ardhshme. Në një deklaratë të përhapur nga përfaqësuesi i Partisë, deputeti Niko Kuri, theksohet se informacionet e publikuara janë të rreme dhe synojnë të krijojnë konfuzion tek votuesit.

Kouri sqaroi se sipas marrëveshjes së arritur më 28 shtator 2024, do të zhvillohen zgjedhjet për Presidentin dhe anëtarët e Këshillit Kombëtar të Përfaqësuesve më 23 nëntor 2024. Zgjedhjet do të organizohen në përputhje me parimin “një anëtar-një votë”, dhe procesi do të menaxhohet nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për të siguruar transparencë të plotë.

Po ashtu, Kuri sqaroi se aktet e fundit të shpërndarjes së “kompetencave të presidentit” ndaj Kryetarit të Bashkisë së Finiqeve janë të papranueshme dhe shkelin rregullat statutore të Partisë. Ai theksoi se vula e Partisë nuk është pronësi individuale, por e të gjithë anëtarëve të saj, dhe çdo shkelje do të kërkojë hetime ligjore.

Në fund, ai bëri thirrje për pjesëmarrje masive në zgjedhje, duke inkurajuar të gjithë anëtarët dhe mbështetësit e Partisë të shprehin lirshëm vullnetin e tyre dhe të injorojnë çdo përpjekje për të penguar procesin zgjedhor.

DEKLARATA:

Në lidhje me informacionet e pasakta dhe keqdashëse që po përhapen në mediat sociale mbi thirrjen e një kongresi të Partisë Greke dhe propozimin për anullimin e zgjedhjeve, si përfaqësues ligjor i mediave të autorizuar nga Këshilli Kombëtar i datës 28 shtator 2024, si dhe si deputet i Partisë, sqaroj se:

Këto publikime janë lajme të rreme dhe mashtruese që kanë për qëllim të krijojnë konfuzion tek votuesit për zhvillimin e procesit të rregullt zgjedhor që u vendos nga 3/5 e Këshillit Kombëtar për datën 23 nëntor 2024.

Në bazë të Statutit dhe pas një konsultimi afatgjatë mes organeve kolektive, u arrit marrëveshja në datën 28 shtator për:

Shpalljen e datës së zgjedhjeve për Presidentin dhe 45 anëtarët e Këshillit Kombëtar të Përfaqësuesve për datën 23 nëntor 2024, ditën e shtunë, bazuar në parimin “një anëtar – një votë” në të gjitha degët e partisë brenda dhe jashtë vendit.

Shpërbërjen e organeve udhëheqëse dhe kolektive të Partisë, përfshirë strukturat e Presidentit, Presidencës dhe Këshillit Kombëtar të Përfaqësuesve.

Transferimin e kompetencave të Presidentit dhe vulës të Partisë tek Presidenti i Këshillit Kombëtar të Përfaqësuesve deri në zgjedhjen e Presidentit të ri, në përputhje me nenin 7 të Rregullores Zgjedhore të Partisë.

Caktimin e përgjegjësisë për menaxhimin dhe mbikëqyrjen e zgjedhjeve tek Komisioni Qendror Zgjedhor, siç parashikohet nga neni 33 i Statutit të Partisë, për të siguruar që ky proces të zhvillohet me plot transparencë dhe në përputhje me Statutin, Rregulloren Zgjedhore dhe Rregulloren e Brendshme.

Caktimin e komunikimit me mediat përmes deputetit të Partisë, z. Nikos Kouri.

Pas kësaj veprime, të nënshkruar pa asnjë kundërshtim nga të gjithë palët e përfshira, nuk mund të krijohet asnjë organ kolektiv ose president për të anulluar zgjedhjet ose thirrur kongresin. Ky të drejtë e ka vetëm Këshilli i ri Kombëtar dhe presidenca e re që do të dalin nga zgjedhjet e ardhshme. Po ashtu, Kongresi Programor i ri do të thirret nga drejtuesit dhe organet kolektive të rinj.

Gjithashtu, shprehim shqetësimin dhe zemërimin tonë për delegimin e “kompetencave të presidentit” nga ish-presidenti tek Kryetari i Bashkisë së Finiqeve, i cili po ushtron funksione dhe kompetenca jashtë shtetit që, deri në zhvillimin e zgjedhjeve, janë statutore dhe i takojnë Presidentit kalimtar. Sqarojmë se institucionet e Partisë, veçanërisht vula e saj, nuk janë pronësi personale e as presidentëve, as kryetarëve bashkish, por janë të gjithë anëtarëve që janë bashkuar nëpërmjet një statuti dhe rregulloreje të brendshme, të cilat vetë përbëjnë dispozita ligjore që, në rast shkeljeje, kërkojnë hetim të mundshëm nga gjykatat.

Këto veprime keqpërdoruese dhe gjithashtu sjelljet shantazhuese ndaj ish-anëtarëve të Këshillit Kombëtar për të tërhequr firmat e tyre, si dhe ndaj punonjësve të thjeshtë për të mos marrë pjesë në zgjedhje, është e sigurt se do të dështojnë dhe më 23 nëntor do të fillojë një ditë e re për veprim dhe rimëkëmbje morale për grekët dhe një të ardhme më të mirë në atdhenë e tyre.

Apelojmë që të gjithë anëtarët dhe miqtë e Partisë të marrin pjesë masivisht në zgjedhje, të shprehin lirisht vullnetin e tyre dhe të injorojnë çdo përpjekje për të penguar dhe minuar demokracinë.

Suksese të gjithëve!

Nikò Kuri, Përfaqësues i Shtypit

