Nga nesër 153 persona fillojnë trokitjet në dyert e banorëve në Sarandë, Delvinë, Konispol & Finiq

Në Sarandë 153 anketues do të shpërndahen në katër bashki, Sarandë, Delvinë, Finiq e Konispol, të cilët do të mbledhin të dhënat e popullsisë.

Anketuesit do të regjistrojnë popullsinë rezidente, njëherësh do të grumbullojnë përmes vetëdeklarimit të dhëna që lidhen me numrin e banorëve, etninë, gjuhën, fenë, ekonominë, të ardhurat, standardin e jetesës.

Mes të anketuarve do të ketë edhe punonjës socialë për të asistuar personat e moshuar të vetmuar apo personat me aftësi të kufizuara. Anketuesit do të drejtojnë rreth 78 pyetje nga të cilat pritet të japin të dhëna të rëndësishme jo vetëm me natyrë demografike por edhe të situatës së pronave dhe ekonomisë në territor.

Procesi i anketimit për “Censin 2023” do të zgjasë deri më 30 Tetor dhe grupet e anketuesve do të paraqiten deri në tri herë në banesa duke lënë njoftime për regjistrimin. Procesi do të regjistrojë edhe të huajt me leje qëndrimi që jetojnë më shumë se 12 muaj në Shqipëri ndërsa regjistrimi për burgjet dhe shtëpitë e të moshuarve do të ketë një protokoll të veçantë.

