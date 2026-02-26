Nesër kërkohen ndryshime të reja për transportin taksi, drafti ende nuk është bërë publik
Këshilli Bashkiak i Sarandës do të mblidhet nesër për të shqyrtuar një projektvendim me titull: “Për disa ndryshime në Vendimin e Këshillit Bashkiak nr.20, datë 16.05.2017, për miratimin e rregullores për organizimin dhe funksionimin e veprimtarisë së transportit taksi të udhëtarëve”.
Bëhet fjalë për rregulloren bazë që përcakton mënyrën e licencimit, funksionimit, vendqëndrimeve dhe detyrimeve të subjekteve që ushtrojnë aktivitetin e transportit taksi në territorin e Bashkisë Sarandë.
Ndryshime të reja pas debatit të vitit 2024
Ky zhvillim vjen vetëm një vit pasi Këshilli Bashkiak u përball me një situatë të tensionuar lidhur me ndryshimet në sektorin e taksive. Në atë kohë, një projektvendim i propozuar nga Bashkia Sarandë, i cili parashikonte liberalizimin e licencave për kompanitë e reja të taksive dhe kufizimin e licencave për taksitë e vetëpunësuara, u rrëzua nga këshilltarët bashkiakë.
Vendimmarrja erdhi pas një proteste të organizuar nga taksistët e qytetit, të cilët u mblodhën përpara dyerve të Bashkisë Sarandë, duke kundërshtuar ndryshimet e propozuara. Ata kërkuan përfshirje në procesin e vendimmarrjes dhe theksuan se çdo reformë në këtë sektor duhet të bëhet me konsultim të drejtpërdrejtë me grupet e interesit.
Një nga kërkesat kryesore të protestuesve ishte miratimi i vendqëndrimeve të reja për taksitë, për të lehtësuar qarkullimin dhe për të rritur sigurinë për qytetarët dhe turistët, veçanërisht gjatë sezonit veror.
Taksistët shprehën gjithashtu shqetësime për rrezikun e konkurrencës së pandershme nga hyrja e kompanive të reja në treg, duke argumentuar se liberalizimi i pakontrolluar i licencave mund të dëmtojë rëndë të vetëpunësuarit dhe të krijojë një situatë të paqëndrueshme në tregun lokal.
Në atë kohë, ata paralajmëruan edhe masa më të forta proteste, përfshirë bllokimin e hyrjeve të bashkisë me automjetet e tyre, në rast se kërkesat nuk do të merreshin në konsideratë.
Drafti i ri, ende pa transparencë publike
Edhe pse vitin e kaluar u miratuan disa ndryshime në rregullore, fakti që nesër paraqiten për diskutim amendamente të tjera ka ngritur pikëpyetje në lidhje me përmbajtjen dhe arsyetimin e tyre.
Deri në momentin e publikimit të këtij lajmi, ndryshimet e reja nuk janë bërë publike, duke lënë të paqartë nëse ato lidhen sërish me çështjen e licencave, me organizimin e vendqëndrimeve, me tarifat apo me elementë të tjerë të funksionimit të shërbimit taksi në qytet.
Në një qytet turistik si Saranda, ku transporti taksi luan rol të rëndësishëm në lëvizjen e vizitorëve dhe banorëve, çdo ndërhyrje në rregullore pritet të ketë ndikim të drejtpërdrejtë në treg, në konkurrencë dhe në cilësinë e shërbimit.
Mbetet për t’u parë nëse ndryshimet e propozuara do të shoqërohen me konsultim publik dhe nëse do të sjellin një debat të ri mes këshilltarëve bashkiakë dhe përfaqësuesve të sektorit të taksive. Saranda Web do të ndjekë nga afër mbledhjen e nesërme të Këshillit Bashkiak dhe do t’ju informojë me detaje mbi përmbajtjen e plotë të projektvendimit dhe qëndrimet e palëve.
