Ndahet nga jeta publicisti dhe gazetari Ideal Serjani

Gazetari dhe studiuesi i mirenjohur sarandiot Ideal Serjani u nda nga jeta diten e sotme.

Lajmi u be i ditur nga familjare te tij ne rrjetet sociale. Ideal Serjani do te kujtohet si nje ze i fortë kritik i gazetarise lokale duke punuar edhe ne disa media kombëtare, kryesisht ne gazeten 55. Ai punoi dhe kontriboi ne mesimdhenie per disa vite me radhe.

Saranda Web shpreh ngushellimet e thella familjes dhe miqve të tij.

