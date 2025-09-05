Ndahet nga jeta Prof. Agim Bido – mjeshtri i kostumografisë shqiptare
Ndahet nga jeta Prof. Agim Bido – mjeshtri i kostumografisë shqiptare
Një humbje e madhe për kulturën kombëtare
Shqipëria humbi sot një nga figurat më të shquara të artit dhe shkencës etnografike – Prof. Agim Bido, kostumografi më i mirë i vendit, studiuesi që i dha frymë dhe kuptim të ri trashëgimisë sonë të pasur shpirtërore. Ai u shua i mbërthyer nga kthetrat e një lëngate shëndetësore, por la pas një trashëgimi që do të mbetet përgjithmonë udhërrëfyes për studiuesit dhe brezat e ardhshëm.
Emri i Prof. Bidos lidhet pazgjidhshmërisht me Xhubletën, këtë kryevepër të trashëgimisë kombëtare shqiptare. Pa studimet e tij etnologjike dhe dashurinë e pashoqe për këtë veshje unike, njohja zyrtare e saj si pasuri e rrallë e kombit nuk do të ishte e mundur. Ishte pikërisht kontributi i tij që ndihmoi në përgatitjen e bazës për shpalljen e Xhubletës si “Kryevepër e Trashëgimisë Kombëtare” nga shteti shqiptar në vitin 2013, nën firmën e Ministrit të Kulturës të asaj kohe, z. Visar Zhiti. Pa këto përpjekje, Xhubleta do të ishte edhe më e rrezikuar nga zhdukja sesa është sot.
Agim Bido – Një autor me peshë të rrallë
Veprimtaria e tij studimore është e pasur dhe e thellë. Ndër veprat më të njohura është botimi “Argjend”, një libër mbi objektet etnografike shqiptare, i shoqëruar me një parathënie nga shkrimtari i madh Ismail Kadare dhe trajtesën studimore nga vetë Prof. Bido. Ky botim është dëshmi e dashurisë së tij për kulturën, por edhe e dhembjes që këto vlera shpesh kanë mbetur pa rrëfenjë historike të plotë. Një autograf i tij i ndjerë në këtë libër mbetet sot testament i shpirtit të tij: “Me dhembje që këto vlera ende flenë, pa rrëfenjën historike.”
Pak muaj më parë, miq, kolegë dhe dashamirës të veprës së tij bënë apel për kujdes shëndetësor ndaj tij, duke kërkuar që shteti shqiptar dhe institucionet e kulturës të tregonin ndjeshmëri jo vetëm për trashëgiminë, por edhe për mbrojtësit e saj. Sot, kjo thirrje mbetet e mbërthyer në boshllëk, ndërsa figura e profesorit largohet për t’u bashkuar me radhët e të pavdekshmëve të kulturës sonë.
Prof. Agim Bido nuk ishte vetëm studiues i ftohtë i dokumenteve dhe objekteve, por një njeri që frymëzonte. Për shumë bashkëbisedues e studentë, çdo takim me të ishte një mësim i gjallë mbi artin, traditën dhe atdhedashurinë. Ai e shihte veprën e tij si një mision të nderuar jete, për të ndërtuar gur pas guri konstruksionin e madh të kulturës kombëtare, ku Xhubleta mbetet një ndër kolonat më madhështore.
Sot, kur emri i tij nuk do të dëgjohet më në sallat e leksioneve apo në ekspozitat etnografike, mbeten të gjalla veprat, studimet dhe dashuria e tij për Shqipërinë e vërtetë, atë të kostumeve, të argjendit, të vlerave të pashlyeshme. Humbja e tij është e madhe, por kujtimi dhe frymëzimi i tij do të jetojnë gjatë, duke e bërë Agim Bidon një nga emrat e ndritur të kulturës shqiptare.
🙏 U prehtë në paqe Prof. Agim Bido!
Trashëgimia juaj është thesari ynë i përbashkët.
