Mbledhje urgjente te PD Sarandë: Të marrim masat për 2 palë zgjedhje në 1 ditë

Dega e PD Sarandë ka zhvilluar një takim urgjent, ku temë diskutimi sipas tyre kanë qenë marrja e masave për 2 palë zgjedhje në të njëjtën datë.

Nga mbledhja e Kryesise se PD Sarande ne prani dhe te Kordinatorit te Qarkut Vlore z.Fatbardh Kadilli ne zbatim te orjentimeve te Kryetarit te PDSH-se z.Lulzim Basha, pergatitja sa me mire e Struktures per fushaten e ardhshme ne zgjedhje te pergjithshme dhe lokale Kushtetuese ne nje dite!!

Takime ne teren me qytetaret per te lançuar ne detaje programin qeverises te PD-se per ndryshimin e situates politike, ekonomike, sociale. Istitucionale dhe psikologjike te Shqiptarve!!

Rruga e vetme jane zgjedhjet e lira e te ndershme!!