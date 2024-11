Mbledhja e Këshillit Bashkiak Sarandë diskuton nesër zvarritjen e Kontratave për Trojet e Ndërtimit

Nesër, Këshilli Bashkiak i Sarandës pritet të mbajë një mbledhje të rëndësishme, ku do të paraqitet një raport mbi ecurinë e procesit të lidhjes së kontratave për trojet e dhëna për ndërtim me Vendim të Këshillit Bashkiak.

Ky problem ka shkaktuar shqetësim në komunitet, pasi procesi i zbatimit të vendimeve është zvarritur prej disa muajsh, duke krijuar pasiguri për pronarët.

Zyrtarë të Bashkisë janë përballur me kritika për mungesën e transparencës dhe vonesat e njëpasnjëshme, ndërsa qytetarët presin zgjidhje konkrete.

Mbledhja e nesërme pritet të hedhë dritë mbi arsyet e vonesave dhe të ofrojë një plan për përfundimin e këtij procesi.

Saranda Web do të vazhdojë të ndjekë nga afër zhvillimet dhe do të raportojë për çdo vendim të rëndësishëm që do të merret.

Website Saranda Web

Facebook Saranda Web

Instagram saranda.web

Youtube sarandaweb

Tiktok saranda.web

Pinterest sarandaweb

in sarandaweb