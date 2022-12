Mbetjet e naftës derdhen në rrugët e Delvinës, kompania asnjë masë për situatën – VIDEO

Një erë e rëndë prej disa orësh qarkullon mbi qytetin e Delvinës.

Rruga nacionale Delvinë Sarandë, në afërsi të shkollës 9 – vjeçare “ 1 Maji” nga një mjet, autobot i mbushur me kondesat nga puset e naftës në Delvinë, është derdhur në rrugë një sasi e dukshme, që kjo përveçse ka ere te rende është edhe me rrezikshmeri per perdoruesit e rrugës.

Mësohet se kjo mund të ketë ndodhur rreth orëve të para të mengjesit të sotem. Kondesat është produkt i naftës i papërpunuar