Lamallari: Policia do fillojë aksionin, xhamat e errësuar pa leje do të hiqen
Lamallari: Policia do fillojë aksionin, xhamat e errësuar pa leje do të hiqen. Rregullat janë njësoj për të gjithë. Ministri i Punëve të Brendshme, Besfort Lamallari, ka paralajmëruar vijimin e aksionit të Policisë Rrugore ndaj automjeteve që qarkullojnë me xhama të errësuar të vendosur në kundërshtim me ligjin.
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Përmes një reagimi në rrjetet sociale, i shoqëruar me pamje nga kontrollet në terren, Lamallari u shpreh se automjetet me xhama të errësuar pa lejen përkatëse nuk do të tolerohen dhe se masat do të zbatohen pa përjashtim.
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“Xhamat e errësuar në makinë nuk ju bëjnë të padukshëm. Dhe më keq akoma kur ato i keni pa leje, sigurisht që do të hiqen pa një pa dy nga Policia e Shtetit”, deklaroi ministri.
Ai theksoi se rrugët janë një hapësirë publike ku rregullat duhet të respektohen nga të gjithë, duke nënvizuar se nuk do të ketë privilegje apo përjashtime në zbatimin e ligjit.
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Sipas Lamallarit, kontrollet do të vijojnë në të gjithë vendin si pjesë e masave për rritjen e sigurisë rrugore dhe zbatimin e legjislacionit në fuqi.
Nga të dhënat e bëra publike, vetëm gjatë dy javëve të fundit Policia Rrugore ka ndëshkuar mbi 500 drejtues mjetesh për qarkullim me xhama të errësuar në kundërshtim me ligjin. Saranda Web
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