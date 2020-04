Kush je ti që i bie telefonit? Qytetari: Jam Fadili, më jep ndonjë lek! Rama: Paguaj dritat

Edi Rama: Kush i bie këtij telefoni, kush je?

Qytetari: Fadili jam

Kryeministri: Edi Rama jam, i radhë për të marrë qëparë por ishte në gjumë a…nuk e hape

Qytetari: Jo po të kopshti isha

Edi Rama: Se ka edhe nga këto raste që janë edhe në gjumë dhe thonë pse na shqetëson. Çfarë problemi ke?

Qytetari: Kam punuar këtu dhe në Greqi, por tani më është bllokuar puna dhe nuk marrim asgjë, duhen paguar dritat. Duam ndonjë ndihmë

Edi Rama: Ku do të shkosh që do të lëvizësh?

Qytetari: Nga Saranda nga ato male

Edi Rama: Ore ca Sarande, nuk ke punë nëpër male, hajde të përqafoj

Qytetari: Ndonjë ndihmë me ndonjë lek nëpër duar

Edi Rama: Lekë nëpër duar nuk ka, do të mundohemi të mbajmë frymën gjallë

Qytetari: Duhen paguar dritat, ca do të bëjmë?

Edi Rama: Do i paguash të gjitha se nuk ke nga shkon, ne do të ndihmojmë për të ekzistuar

Qytetari: Mos na presin dritat dhe ujin?

Edi Rama: Dritat janë mall, po i konsumove do i paguash. Dritat do i paguani dhe kaq. Kush e ka më të vështirë ti ndezë sa më pak dhe të kursejë.

VIDEO https://youtu.be/75SLPkLQzyo