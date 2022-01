Kryetari i Bashkisë Finiq ndihmë për familjen e 12-vjeçares në Derviçan. Apel edhe ndaj institucioneve

Kryetari i Bashkisë Finiq Kristo Kiço ka qenë në fshatin Derviçan për të takuar familjen e 12-vjeçares fatkeqe Krisanthi Ndrico, e cila humbi vajzen e tyre të vogel pas zjarrit fatal që shpertheu në shtepinë e tyre më 28 nëntor 2021.

Kristo Kiço ofroi një shumë simbolike parash të mbledhur nga zyrtarët e Bashkisë Finiq.

Kristaq Kiço është njohur ng afër me nevojat e familjes Ndrico pas djegies tërësisht të banesës së tyre.

Në deklaratën e tij, kryetari i Bashkisë Finiq, njëherësh edhe kryetar e partisë së minoritetit grek MEGA, ben nje apel publik per autoritetet vendore dhe qëndrore, te kontribuojne me çdo mjet per rikuperimin e menjëhershëm te dëmit të shkaktuar në shtepinë e familjes Ndrico.