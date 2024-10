Kryeministri Rama akuzon bizneset për “grabitjen e pensioneve”: Masat e paralajmëruara ngrenë pyetje për politikën dhe ekonominë

Në një takim të mbajtur sot me përfaqësues të biznesit dhe ministrat e kabinetit, kryeministri Edi Rama ka ngritur alarmin për problematikën e deklarimit të pagave në sektorin privat, duke theksuar se mosrespektimi i detyrimeve për kontributet e pensioneve është një “grabitje” që po dëmton të ardhmen e pensionistëve. Rama paralajmëroi se, nëse bizneset nuk përmirësojnë situatën, do të përballen me masa të rënda administrative dhe penale.

Deklarata e Ramës: A është sektori privat fajtori kryesor?

Gjatë fjalës së tij, Rama theksoi se qeveria ka përmbushur të gjitha detyrimet në sektorin publik, por problemet e deklarimit të pagave po përkeqësohen në sektorin privat. Ai i akuzoi hapur bizneset për mungesë përgjegjësie dhe grabitje të kontributeve që duhet të shkonin për pensionistët:

“Ata që krijojnë punë kanë detyrimin që çdo qindarkë e pagës që u takon pensionistëve, t’u shkojë atyre. Kemi një problem të madh me deklarimin e pagës reale, dhe kjo është grabitje. Është sjellje e papranueshme,” u shpreh Rama.

Kritika e fortë ndaj qeverisë: A është ky presion për t’u justifikuar?

Ndërsa retorika e Ramës mbart një ton të ashpër ndaj bizneseve, ngritja e këtij problemi ka ngjallur reagime të ndryshme. Kritikët pyesin: A është e drejtë që të gjithë barra të bjerë mbi bizneset private, apo problemi shtrihet më gjerë në politikat fiskale dhe qasjen e qeverisë ndaj tregut të punës?

Sektori privat është përballur me sfida të mëdha vitet e fundit, duke përfshirë rritjen e kostove të energjisë dhe taksave, ndërsa shumë kompani janë përpjekur të mbijetojnë në një mjedis ekonomik të paqëndrueshëm. Nga ana tjetër, qeveria shpesh ka dështuar të ofrojë mekanizma të qartë për të stimuluar formalizimin e pagave dhe mbështetjen e pensioneve, çka ngre pyetje mbi përgjegjësinë e vetë institucioneve.

Masat penale – zgjidhje apo kërcënim?

Kryeministri paralajmëroi masa të ashpra për bizneset që nuk respektojnë rregullat, por ky lloj presioni ngre pikëpyetje mbi efektivitetin e qasjes së qeverisë. A do të zgjidhin masat administrative problemin e pagave të padeklaruara apo do të krijojnë më shumë tensione mes qeverisë dhe sipërmarrjes?

Qasja e Ramës për të trajtuar bizneset si fajtorë kryesorë për mosfunksionimin e sistemit të pensioneve mund të krijojë pakënaqësi në sektorin privat, i cili ndien se shpesh nuk merr mbështetjen e duhur nga shteti. Disa ekspertë paralajmërojnë se një presion i tillë mund të shkaktojë efekt të kundërt, duke përkeqësuar informalitetin në vend të zvogëlimit të tij.

Përgjegjësi e ndarë apo shfajësim politik?

Nëse problematika e kontributeve për pensionet është kaq e përhapur, atëherë ajo kërkon një analizë më të thellë që përfshin edhe politikat qeveritare dhe mënyrën se si është administruar sistemi i pensioneve ndër vite. Thirrjet për masa ndëshkuese nuk mund të jenë një zgjidhje e qëndrueshme pa një platformë bashkëpunuese mes qeverisë dhe biznesit.

Rama synon të bindë opinionin publik se qeveria po mbron pensionistët, por retorika e tij tregon më shumë për përpjekjen për të shmangur përgjegjësitë që vetë shteti duhet të mbajë. Çështja mbetet e hapur: A është ky një paralajmërim serioz për të ndrequr situatën, apo thjesht një lëvizje politike për të fituar pikë në një periudhë kur qeveria përballet me pakënaqësi të gjera shoqërore?

