Kreu i demokratëve në Delvinë reagon ashpër: Shou politik nuk mbulon shkatërrimin e qytetit

Mospërputhja midis sportit dhe politikës: “Znj. Denaj, sporti nuk ka lidhje me politikën. Ju nuk përfaqësoni as sportdashësit dhe as ekipin e Delvinës (Bistricën). Pjesëmarrja juaj është një ndërhyrje e paftuar që i prish kënaqësinë qytetarëve dhe ekipit.”