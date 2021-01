Kërkohet pllakashtrues për punësim në Gjermani

Per nje kompani gjermane te specializuar ne shitjen dhe sherbimin e shtrimit te pllakave per ambiente te brendshme, kerkohet punonjes per te punuar si Pllakashtrues.

Kandidati duhet te kete me eksperience ne kete pune si dhe te kete dokumente italiane ose greke.

Per kandidatet nga Greqia kerkohet: leje qendrimi 5 vjecare “Adeia Epimakron EK” ose pasaporte greke.

Per kandidatet nga Italia kerkohet: leje qendrimi e perhershme UE, ose leje 5 vjecare me te drejte pune ne EU ose pasaporte italiane.

Nuk kerkohen njohuri te gjuhes gjermane.

Nese jeni te interesuar apo njihni dike qe mund ti interesoje kontaktoni ne:

FB ose Messenger: Klodiana Ramonllari

Whats App: +49 175 76 08391

Sqarim: Per arsye se Ambasada Gjermane ne Tirane nuk e mundeson aplikimin per vize per kete kategori pune, e kemi te pamundur te punesojme kandidate nga Shqiperia qe nuk disponojne dokumentet e shenuara me siper.