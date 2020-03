I infektuari me koronavirus nga karantina tregon kurën më të mirë

Kreu i Urgjencës kombëtare Skënder Brataj dy ditë pasi u infektua me koronavirus në një postim në faqen e tij në Facebook tregon gjendjen shëndetësore dhe si po e përballon këtë moment të vështirë.

Brataj shprehet se është drejt përmirësimit, pasi tani ka më pak kollë dhe shenja më të lehta të sëmundjes, që e cilëson si tinëzare.

Ju garantoj se kura më e mirë është poziviteti juaj pa fund, pa masë, pa ndërprerje, pa limit, pa dallim, pa kufij, nga çdo qytet, fshat, apo shtet, që çdo ditë të jep energji, të jep kurajo, të jep emocion, të jep dashuri humane pa fund, aq sa shumë herë të derdhësh lot, po lot me ngashërim, lot që pushojnë vetëm kur heq sytë nga ato mesazhe, sms, apo hartime tuajat të shkruajtura me fjalë zemre, me dashuri nëne, shoku, kolegu, me ndjenjë humane, -thote Brataj ne nje postim ne facebook.