Historia e Organizimit të Veprimtarive Artistike dhe Pjesëmarrjes në Olimpiadat Teatrale të Gjimnazit “Hasan Tahsini” Sarandë

Historia e Organizimit të Veprimtarive Artistike dhe Pjesëmarrjes në Olimpiadat Teatrale të Shkollave të Mesme të Gjimnazit “Hasan Tahsini” Sarandë

Thirrje për Ish-Nxënësit e Gjimnazit:

Duke qenë se jemi në përgatitjen e një libri ku do të pasqyrohet e gjithë veprimtaria kulturore që ka zhvilluar gjimnazi “Hasan Tahsini” ndër vite, i ftojmë të gjithë ish-nxënësit e kësaj shkolle që kanë marrë pjesë në këto aktivitete ose kanë informacion mbi to, të na ndihmojnë duke na kontaktuar. Gjithashtu, nëse disponojnë foto të ndryshme nga këto aktivitete, do të ishim mirënjohës për ndarjen e tyre.

Në listën e shumicës së dramave të organizuara ndër vite mungojnë emrat e nxënësve që kanë interpretuar. Për këtë arsye, çdo informacion nga ish-nxënësit do të ishte shumë i vlefshëm.

Ju falënderojmë për bashkëpunimin!

Xhorxhi Vasili, Vangjel Agora

Gjimnazi “Hasan Tahsini” dhe Veprimtaritë Artistike

Gjimnazi “Hasan Tahsini” në qytetin e Sarandës u çel më 1 shtator të vitit 1960. Që në hapat e para, kjo shkollë u përqendrua në dy shtylla kryesore: mësimin dhe edukimin, duke i trajtuar ato si të pandara nga njëra-tjetra. Një nga elementët kryesorë të jetës shkollore ishin veprimtaritë artistike dhe kulturore, të cilat nisën të zhvilloheshin paralelisht me veprimtaritë sportive.

Në fillim, këto veprimtari nuk ishin në nivelin e duhur, për shkak të mungesës së elementëve me prirje artistike, por me kalimin e viteve, numri i nxënësve të talentuar u rrit, duke sjellë një gjallërim të jetës kulturore në shkollë dhe në qytet. Një rol të veçantë në këtë zhvillim luajtën mësuesit e përkushtuar, të cilët, përveç angazhimit në mësimdhënie, aktivizoheshin edhe me grupet artistike të Shtëpisë së Kulturës së rrethit.

Në vitin 1968, kori i Ansamblit të Shtëpisë së Kulturës, i drejtuar nga kompozitori i njohur Limos Dizdari, përfshiu në përbërje të tij shumë nxënës të gjimnazit dhe disa mësues. Ky ansambël u shpall fitues në konkurrimin kombëtar të zhvilluar në qytetin e Vlorës, duke zënë vendin e parë.

Pjesëmarrja në Olimpiadat Teatrale

Gjimnazistët e “Hasan Tahsinit” kanë luajtur një rol të rëndësishëm në zhvillimin e jetës kulturore në Sarandë, duke marrë pjesë në aktivitete artistike dhe duke krijuar një traditë të spikatur në teatrin shkollor. Në vitin 1965, regjisori Dhimitraq Lepuri vuri në skenë dramën “Mbretëresha e Akullit” të Hans Christian Andersen, ku spikatën nxënësit Josif Papagjoni, Irakli Beka, Shpëtim Idrizi, Shkëndije Kaçupi, Tatjana Veliu, Neli Aloçi, Qirjako Lula, Agim Papadhima dhe të tjerë.

Në fillim të viteve ‘70, nisën të organizoheshin Olimpiadat Teatrale të Shkollave të Mesme në rrethin e Sarandës, ku trupa e estradës së gjimnazit spikati me sukses. Në vitet 1973 dhe 1974, gjimnazi prezantoi numrat e estradës “Në oborrin e shkollës” dhe “Punë, mësim, kalitje”, me tematika që i bënin jehonë jetës shkollore dhe angazhimit rinor.

Dramat dhe Komeditë e Skenuara

Nga viti 1974 e deri në vitin 2018, nxënësit e gjimnazit “Hasan Tahsini” kanë vënë në skenë një sërë dramash dhe komedishë të njohura, si:

“Mulliri i Kostë Bardhit” (1974)

“Lindje në shtrëngatë” (1975)

“Gurët e Kreshanës” (1976)

“Vëllezërit” (1977)

“Shtëpia në rrugicë” (1979)

“Baca e Gjetajve” (1980)

“Shoku Niqifor” (1981)

“Kur çelin mimozat” (1983)

“Ti prap do kthehesh” (1985)

“Pallati 176” (1986)

“Mësuesi i Letërsisë” (1987)

“Pas provimit të fundit” (1988)

“Përtej grilave” (1989)

“Maturantët” (1990)

“Kushqit janë të ngrirë” (1991)

“Fejesa” – A.P. Çehov (1995)

“Epoka para gjyqit” (2018)

Gjatë gjithë këtyre viteve, të rinjtë e kësaj shkolle kanë qenë baza e veprimtarive artistike të qytetit të Sarandës, duke marrë pjesë në festivale muzikore, ansamble folklorike, konkurse letrare dhe aktivitete të tjera kulturore.

Thirrje për Ish-Nxënësit dhe Kontributin e Tyre

Për të dokumentuar sa më saktë këtë traditë të pasur, ftojmë të gjithë ata që kanë marrë pjesë në këto aktivitete ose kanë informacione mbi emrat e aktorëve të përfshirë, të na kontaktojnë. Çdo kujtim, fotografi apo informacion do të ndihmojë në pasurimin e historisë së artit skenik në gjimnazin “Hasan Tahsini” dhe në qytetin e Sarandës.

Ju falënderojmë paraprakisht për ndihmën tuaj në ruajtjen e kësaj trashëgimie të çmuar kulturore!

