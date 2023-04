Goditi 30-vjeçarin me thikë në Shëtitore, prangoset në Korfuz

Policia greke arreston Enivled Aliaj, 38 vjec.

Operacioni i policise ne 14 prill, pas kontrolleve nga skuadra DIAS dhe policia e Korfuzit. Policia shqiptare ka informuar policine greke mbi vendndodhjen e Enivled Aliaj, i cili rezulton i shpallur ne kerkim nga Interpol Tirana per vepren penale “vrasje me dashje e mbetur ne tentative”.

Aliaj ne 9 prill 2022, ne shetitoren e Sarandes, ka tentuar te vrase duke goditur disa here me thike shtetasin Dino Majko, aktualisht 30 vjec, duke e plagosur rende. 1 muaj para ngjarjes Aliaj mesohet se i kishte demtuar me thike gomat e makines Majkos.

Per rastin e tentatives se vrasjes ndaj Dino Majkos, ne Gjykaten e Sarandes po zhvillohet gjykimi ndaj shtetasit Enivled Aliaj.