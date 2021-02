Ermal Mertenika: Ja si funksionon pajisja e monitorimit të oksigjenit në pacientët me Covid

Ermand Mertenika: Ja si funksionon pajisja e rendesishme e cila monitoron vleren e oksigjenit ne gjakun e pacientit te infektuar me Covid-19

Ermand Mertenika: Inxhinieri Bio-Mjeksor (Inxhinieri i Respiratoreve)

Covid -19 Corona i kthyer në një pandemi e cila globalisht po shkakton dëme të medha jetësh njerëzore dhe recession të thelluar ekonomik me sa duket gradualisht aktiviteti I tij po dekrementohet , meritë kjo e së cilës konsiderohet “Imuniteti i Tufes” pra ky gur kilometrik cili po kalohet gradualisht dhe kuptohet Vaksina eshte finalizimi e cila do të ndërpresë zinxhirin Covid.



Sic e kemi përmëndur shpesh herë, të vetmet aparatura të cilët diagnostikojnë pacientët me Covid-19 janë pajisjet monitoruse, pajisjet oksigjeno-terapeutike dhe Ventilatoret e Reanimacionit (Respiratorët).

Në këtë periudhe pandemie të gjithë qytetarët janë të këshilluar të monitorojnë nivelin e oksigjenit të tyrë në gjak pasi kjo është indikatori më I rëndësishem për të kapur në kohë progresivitetin e covid-19tës në mushkeritë tona.

Oksimetri Dixhital ështe një pajisje e vogël e cila monitoron nivelin e oksigjenit në gjak.

Por si funsionon kjo pajisje e vogël e cila monitoron oksigjenin tone ne gjak dhe perse është një indicator vigjilent ndaj covid-19 për ta trajtuar në castin e duhur.



Oksimetri dixhital është I përbërë nga dy llamba (diode) LED ku njëra diodë është me ngjyrë të kuqe dhe tjetra është me Infra-të kuqe (IR Diode) dhe gjithashtu kjo pajisje përmban dhe 2 sensorë të cilët monitorojnë valët (driten e ketyre dy diodave).

Pajisja eshte e keshillueshme te vendoset ne gishtin tregues e sygjeruar ne krahun e majte pikerisht ne anen kardiake (krahu I zemres)

Ne rast se kemi vendosur gishtin ne kete pajisje atehere te dy llambat (diodat) do aktivizohen ne menyre manuale ose automatike.

Gjaku I cili eshte i pasur me oksigjen perthith drite e llambes Infra-te kuqe ) ndersa gjaku I cili nuk eshte pasur me oksigjen perthith drite e llambes se kuqe.

Pikerisht diferenca ose raporti midis ketyre ty vlerave te perftuara nga gjaku pasur me oksigjeni dhe gjaku jo I pasur me oksigjen perfton vleren e percaktuar te sasise se oksigjenit ne gjak.

Vlera normale e oksigjenit ne gjak duhet te jete nga 94% – 100%.

Nqs kemi nje renie te vleres se oksigjenit ne gjak nen vleren minimale 94% dhe nqs vlera vazhdon te jete e ulet per nje kohe relativisht te gjate atehere duhen marre masa.

Oksimetri Dixhital eshte shume I rendesishem ne kete moment pandemie por njekohesisht shkakton stress tek qytetaret pasi ata jane te predispozuar ta masin shpesh vleren e tyre te oksigjenit ne gjak.

Dua tu jap nje mesazh te gjithe qytetareve:

Nuk duhet te shqetesohen dhe duhen te evitojne matjen ne menyre te shpeshjte me oksimeter pasi emocionet shkaktojne stress dhe stresi eshte semundja adicionale me e demshme se semundjet e tjera.

-Respektoni rregullat e distances

-Disinfektoni duart hera heres

-Mbani masken FFP1 ne ambiente te ngarkuara me qytetare.

Keto jane masat parandaluese ndaj Covid-19