Erigers Hamiti dhe Ilir Duka, 2 kandidatët kërkojnë besimin për të drejtuar PD në Delvinë

Në Delvinë po zhvillohet një garë e rëndësishme për zgjedhjen e kryetarit të Partisë Demokratike të këtij qyteti. Në këtë garë janë përballë dy kandidatë të fortë: Erigers Hamiti dhe Ilir Duka.

Erigers Hamiti vjen nga një familje me histori të pasur në Partinë Demokratike. Ai është djali i themeluesit të PD Delvinë dhe ish Sekretarit në vitet 1993-1995, si dhe ish Kryetarit në vitet 1995-1999, Petrit Hamiti, i njohur në Delvinë si Dushi Imeri. Ergersi u rrit brenda strukturave të Partisë Demokratike, duke votuar për herë të parë në vitin 2007 dhe që atëherë nuk ka munguar asnjëherë nga komisionet dhe tavolinat e numërimit në KZAZ 89 në Delvinë. Në vitin 2014, ai u zgjodh kryetar seksioni në lagjen 9 Tetori dhe më pas mbuloi Departamentin e Antikorrupsionit. Ai ka marrë pjesë si delegat në kuvendin e thirrur nga Dr. Sali Berisha më 11 Dhjetor, dhe më 30 Prill ka votuar për anëtarët e Këshillit Kombëtar të PD. Pas këtyre arritjeve, ai garoi dhe fitoi postin e kryetarit të Forumit Rinor të PD-së. Tani, Erigers Hamiti po garon për postin e kryetarit të PD-së në degën Delvinë.

Ilir Duka, nga ana tjetër, është një aktivist i shquar i Partisë Demokratike dhe aktualisht mësues matematike në Sarandë. Ai ka qenë i angazhuar aktivisht në aktivitetet e partisë dhe ka kontribuar ndjeshëm në forcimin e strukturave lokale të PD-së. Përvoja e tij si mësues dhe aktivist politik e bën atë një kandidat të respektuar dhe të vlerësuar në këtë garë.

Zgjedhjet për kryetarin e PD-së në Delvinë pritet të jenë shumë të konkurrueshme, me të dy kandidatët që sjellin përvoja dhe arritje të rëndësishme në funksion të forcimit të Partisë Demokratike dhe përfaqësimit të interesave të qytetarëve të Delvinës. Votimi do të tregojë se cili prej tyre do të marrë drejtimin e degës lokale të partisë, duke pasur parasysh kontributet e tyre të deritanishme dhe vizionet për të ardhmen.