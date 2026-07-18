logo
0
Rezervime Suvenire

Erdhën me motor dhe qëlluan 9 herë me pistoletë, autorët mund të jenë larguar me skaf

18/07/269:54

Shperndaje:

Erdhën me motor dhe qëlluan 9 herë me pistoletë, autorët mund të jenë larguar me skaf. Dyshohet se autorët, të cilët ishin me një motorr, të maskuar dhe me skafandra, kanë ardhur nga rruga Mit’hat Hoxha nga stadiumi në drejtim të portit.

 

 

Ata kanë ndaluar përpara biznesit dhe kanë qëlluar drejt Thimjo (Sandri) Rubati 9 herë me armë pistoletë 9 mm dhe më pas janë kthyer përsëri për t’u larguar nga edhe erdhën. Ata janë larguar nga vendngjarja drejt zonës së plazheve në zonën e Baba Rexhepi dhe se mund të jenë larguar më pas me skaf. Ende nuk është gjetur motorri dhe dyshohet ta kenë marrë me vete.

 

50-vjeçari ka qenë në gjendje të vetëdijshme pas sulmit, por nuk ka mundur të identifikojë autorët, pasi ka deklaruar se nuk ka njohur personat që e qëlluan.

Forcat e policisë kanë vijuar kontrollet gjatë gjithë natës dhe kërkimet vazhdojnë ende për identifikimin dhe kapjen e personave të dyshuar.

 

Sandri Rubati është goditur me 3 plumba dhe është transportuar drejt spitalit në Janinë ku po merr mjekimin. Saranda Web

 

Website Saranda Web Facebook Saranda Web Instagram saranda.web YouTube sarandaweb TikTok sarandaweb Pinterest sarandaweb LinkedIn sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Atentat me armë në Sarandë, plagoset me 3 plumba Thimjo (Sandër) Rubati

Atentat me armë në Sarandë, plagoset me 3 plumba Thimjo (Sandër) Rubati
Rama: Nuk ka rënë euro, është forcuar leku. Ky është një sukses i ekonomisë shqiptare

Rama: Nuk ka rënë euro, është forcuar leku. Ky është një sukses i ekonomisë shqiptare
Oficeri i Policisë në Sarandë bie pre e fyerjeve dhe dhunës në rrugë

Oficeri i Policisë në Sarandë bie pre e fyerjeve dhe dhunës në rrugë
Booking dhe Airbnb nën lupën e Tatimeve – Qeveria kërkon raportim të detyrueshëm për të ardhurat

Booking dhe Airbnb nën lupën e Tatimeve – Qeveria kërkon raportim të detyrueshëm për të ardhurat
Sekuestrohen 4 pistoleta në tunelin e Skërficës, armët po transportoheshin drejt Sarandës

Sekuestrohen 4 pistoleta në tunelin e Skërficës, armët po transportoheshin drejt Sarandës
Pas investimit në Ksamil, biznesmeni shqiptar blen një resort në ishullin e Korfuzit

Pas investimit në Ksamil, biznesmeni shqiptar blen një resort në ishullin e Korfuzit

Suvenire

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 29

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 29

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 21

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 21

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 8

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 8

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 27

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 27

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 17

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 17

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.