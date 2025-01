Partia EEMM-MEGA organizon Kongres të Jashtëzakonshëm në Sarandë: Strategji të reja për zgjedhjet e 11 majit 2025

Pas zgjedhjeve të fundit të 23 nëntorit 2024, Partia EEMM-MEGA organizoi sot në Sarandë një Kongres të Jashtëzakonshëm Organizativ, ku morën pjesë delegatë nga i gjithë territori i Shqipërisë dhe jashtë vendit. Ky kongres u mbajt me qëllim hartimin e një strategjie të re për riorganizimin dhe përgatitjen për zgjedhjet lokale të 11 majit 2025.

Në aktivitetin madhor ishin të pranishëm figura të rëndësishme si deputeti Niko Kuri, deputeti i Parlamentit Grek Vasilis Giogiakas dhe ish-kryetari i OMONIA, Leonidha Papa. Kongresi u hap me himnet kombëtare të Shqipërisë dhe Greqisë, duke simbolizuar lidhjet historike dhe kulturore midis dy vendeve.

Në fjalimin e tij, kryetari i sapozgjedhur i partisë, Lefter Nika, theksoi rëndësinë e riorganizimit dhe angazhimit të minoritetit grek në Shqipëri. “Jam këtu si kontribues dhe jo si përfitues,” tha ai. Duke vënë theksin te kontributi i madh i minoritetit grek në Shqipëri, Nika shtoi: “Minoriteti grek ka kontribuar më shumë se kushdo tjetër, por përfaqësimi ynë ka qenë i pamjaftueshëm. Ne do të kërkojmë ridimensionimin e këtyre vlerave dhe do të krijojmë marrëdhënie të sinqerta me të gjitha forcat politike në Shqipëri.”

Deputeti Niko Kuri vlerësoi përpjekjet e partisë në zgjedhjet e nëntorit, duke theksuar se Partia EEMM-MEGA dha një shembull të shkëlqyer demokracie për partitë politike në Shqipëri. Ai nënvizoi rëndësinë e vazhdimit të këtij modeli dhe të punës së përbashkët për të siguruar një përfaqësim më të fortë dhe më të drejtë të minoritetit grek në të ardhmen.

Deputeti i Parlamentit Grek, Vasilis Giogiakas, dhe ish-kryetari i OMONIA, Leonidha Papa, theksuan rëndësinë e bashkëpunimit ndërkufitar dhe nevojën për të forcuar marrëdhëniet mes minoritetit grek dhe institucioneve shqiptare.

Ky kongres shënon një pikënisje të re për Partinë EEMM-MEGA, e cila synon të fuqizojë rolin e saj politik dhe të përforcojë lidhjet me elektoratin, duke përgatitur terrenin për një fushatë të suksesshme në zgjedhjet e ardhshme.

Website Saranda Web

Facebook Saranda Web

Instagram saranda.web

Youtube sarandaweb

Tiktok saranda.web

Pinterest sarandaweb

in sarandaweb