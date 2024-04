Dosja është në SPAK, por përfituesit e pronës për 1 euro thonë se punimet do të fillojnë në shtator

Pavarësisht se prona në të cilën planifikohet të ndërtohet “Saranda Bay Marina” është e sekuestruar nga SPAK, projekti pritet të lançohet në qershorin e vitit 2024 dhe ndërtimi i saj pritet të fillojë në muajin shtator në po të njëjtin vit.

Kështu është shprehur Ermira Brozi, drejtoreshë e një prej kompanive që kanë marrë pronën prej 150 mijë metra katrorë për vetëm 1 Euro, në një intervistë për revistën Monitor .

Projekti do të ketë sipërfaqe ndërtimi prej 150.000 metra katrorë, duke përfshirë rreth 450 vende parkimi barkash të llojeve dhe dimensioneve të ndryshme. Projekti në tërësinë e tij do të ndahet në zonën rezidenciale, i përbërë nga vila dhe apartamente, hotel me 5 yje, si dhe shërbime dhe facilitete të tjera.

Ermira Brozi shprehet në intervistën për Monitor se “Saranda Bay Marina” është e destinuar të kthehet së shpejti në një pikë mjaft e rëndësishme si për turistët vendas, ashtu edhe ata të huaj, teksa interesi i këtyre të fundit është tashmë i fokusuar totalisht në Sarandë.

Dhe kjo si një përvojë e jashtëzakonshme për të shijuar emocione falë bukurisë dhe veçantisë që ky qytet ofron, falë destinacioneve të saj atraktive, të pasura me kulturë, kulinari të larmishme deri te deti dhe natyra e shkëlqyer e saj.

Investimi në Marinën e Sarandës do të ofrojë një përvojë të paharrueshme për të gjithë ata që zgjedhin ta vizitojnë atë, duke e kthyer Shqipërinë në një super destinacion tërheqës, si për turistët vendas, ashtu edhe ata të huaj – thotë Ermira Brozi në intervistën për Monitor.