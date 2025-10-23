Doli në qarkullim Antologjia Poetike “Takohemi në Jug”, Edicioni III
Doli në qarkullim Antologjia Poetike “Takohemi në Jug”, Edicioni III
Tetorit, muajit të letërsise, nuk i mungoi as këtë vit botimi i Antologjia Poetike “Takohemi në Jug”, Edicioni III. Publikuar nga Shtëpia Botuese “Neraida”, Tiranë.
Në këtë antologji marrin pjesë 41 poetë nga 15 vende të ndryshme të botës; Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut, Italia, Greqia, Bullgaria, Gjermania, Rumania, Serbia, Finlanda, Bolivia, India, Spanja, SHBA dhe Kanadaja.
Antologjia u përgatit nga poeti dhe njëkohësisht koordinatori i “Klubit të Poetëve të Jugut”, Sarandë, Dashamir Malo.
Kjo antologji botohet në kuadër të Festivalit Poetik Ndërkombëtar, “Takohemi në Jug”, organizuar nga Klubi i Poetëve të Jugut, Sarandë.
Tre antologjitë poetike të viteve, 2023, 2024 dhe 2025 janë botuar me kontributin e poetëve të Klubit dhe ndonjë dashamirësi të poezisë.
Realizimi i Festivali Poetik Ndërkombëtar të vitit 2023, u bë i mundur falë kontributit të vetë anëtarëve të Klubit Poetik.
Në vitin 2024, për shkak të mungesës me burime financiare, nuk u bë i mundur realizimi i Festivalit Poetik, si pasojë edhe qenia prezent e poetëve pjesëmarrës.
Edhe këtë vit, për shkak të mungesës, të burimeve financiare, me gjasa nuk do të mbahet Festivali Poetik.
Sidoqoftë, Saranda, e cila prej vitit 2007 ka pritur rreth 450 poetë shqiptarë dhe rreth 200 poetë të huaj, do të vazhdojë “të presë” poetë nëpërmjet botimit të antologjive.
E megjithatë, poezia do të mbijetojë, shprehen poetët.
