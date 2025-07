Dogji shtëpinë e tij, banorët alarmojnë: “Rrezikon jetët tona, institucionet heshtin!”

Dogji banesën e tij në Rusan të Delvinës – Banorët alarmojnë: “Rrezikon jetët tona, institucionet heshtin!”

Një ngjarje shqetësuese ka ndodhur në fshatin Rusan të Delvinës, ku një banesë është përfshirë nga flakët si pasojë e pakujdesisë së pronarit, shtetasit S. P., 41 vjeç.

Fatmirësisht nuk ka të lënduar, por banorët e zonës janë të alarmuar dhe shprehin shqetësim të thellë për rrezikun që paraqet ky person për komunitetin. Sipas tyre, S. P. vuan nga probleme të shëndetit mendor dhe ngjarja e ndodhur nuk është një rast i izoluar.

“Rrezikoi banesat përreth, mund të kishte ndodhur një tragjedi. Kemi bërë kallëzime më parë, si familjarët, ashtu edhe fqinjët, por pa rezultat. U ndalua vetëm për dy orë dhe u la i lirë sikur s’ka ndodhur asgjë,” – denoncojnë banorët, të cilët ndihen të braktisur nga institucionet.

Ata paralajmërojnë se, nëse nuk merren masa, një ditë mund të ndodhë një tragjedi njerëzore. “Vetëm kur të ndodhë ndonjë krim i rëndë do të reagojë shteti. Mjer ne, me pak fjalë,” – thonë ata me zemërim.

Sipas denoncimeve të tyre, i njëjti person dyshohet të ketë dëmtuar më herët rreth 30 pemë dekorative në qytetin e Delvinës, por asnjë institucion nuk ka marrë masa parandaluese apo rehabilituese.

Banorët kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme nga strukturat përkatëse të shëndetit mendor dhe të rendit publik, duke theksuar se situata nuk mund të lihet më në mëshirë të fatit.

