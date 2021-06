Deputetja Teuta Ramaj: Privilegj dhe përgjegjësi të përfaqësoj komunitetin çam në Parlament

Deputetja Teuta Ramaj nëpërmjet një statusi në Facebook, falenderon bashkëpatriotët e saj çam, bashkëqytetarë, miq e dashamirës për urimet e shumta.

Ndihem e vlerësuar dhe e privilegjuar të jem deputete e Partisë Socialiste për Qarkun e Vlorës, shkruan deputetja Teuta Ramaj.

STATUSI I PLOTË

Të dashur miq!

Pas vendimit të kryeministrit z. Edi Rama për të mbajtur mandatin e deputetit në Qarkun e Durrësit dhe pas zyrtarizimit të rezultatit të dalë nga vota e 25 Prillit nga Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve, jam shpallur zyrtarisht deputete e Qarkut Vlorë.Dua të falenderoj bashkëpatriotët e mi çam, bashkëqytetarë, miq e dashamirës për urimet e shumta. Ndihem e vlerësuar dhe e privilegjuar të jem deputete e Partisë Socialiste për Qarkun e Vlorës.

Njëkohësisht, e konsideroj privilegj dhe përgjegjësi të madhe të jem zëri juaj në Parlamentin e Shqipërisë. Mandati i deputetit për mua është përgjegjësi e madhe qytetare ndaj Vlorës, ndaj shoqërisë sonë, ndaj partisë socialiste dhe në veçanti ndaj të gjithëve ju që më përkrahët me votë duke më konsideruar personin e duhur të cilit mund t’i besoni vullnetin tuaj politik. Për këtë ju jam thellësisht mirënjohëse, vullnetin dhe besimin tuaj do të përpiqem, me të gjitha mundësitë e mia, që ta përkthej në kontribut sa politik aq dhe qytetar, si deputete e Qarkut të Vlorës.Rrugëtimi im politik do të jetë me ju prandaj në çdo sfidë qytetare ne do të jemi bashkë dhe po prapë bashkë do të punojmë për Vlorën tonë dhe për vendin!