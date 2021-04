Denaj nga Saranda: Mbështetje prodhimeve vendase, ruajmë traditën, rrisim ekonominë

Përmirësimi i cilësisë së produkteve shqiptare do të bënte që të rriteshin me shumë konsumimi i tyre brenda vendit, ashtu dhe eksportet e tyre drejt tregjeve rajonale.

Kandidate për deputete me nr 4 në Qarkun e Vlorës, Ministre e Financave dhe Ekonomisë, Anila Denaj , zhvilloi një takim me përfaqësues të komunitetit të biznesit të Dhomës Kombëtare të Zejtarisë, në qytetin e Sarandës.

“Ruajtja e traditave dhe promovimi i produkteve “Made in Albania” janë vlerë e shtuar për zhvillimin, jo vetëm të Sarandës, por të gjithë vendit.

Me Dhomën Kombëtare të Zejtarëve vlerësuam me titullin “Mjeshtër”, duarartët e këtij qyteti. I vlerësoj dhe i mbështes ata, të cilët ruajnë ndër vite vlerat dhe traditat tona,” shkruan denaj në rrjetet e saj sociale.

Si kandidate për deputete në këtë zonë do të vijoj të promovoj këto shembuj për të nxitur këto sipërmarrje edhe në mandatin e 3 qeverisës, tha Denaj.

#SarandaNukNdalet

#ShqipëriaeArdhmjaJonë🇦🇱

