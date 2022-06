Delvina me emocione të reja në Kulturë, Muzikë dhe Sport

Nje nismë e fundit e Bashkisë Delvinë dhe Qëndrës Kulturore Delvinë ka bërë të mundur realizimin e një produksioni muzikor që bazohet tek tabani i kënges së këtij qyteti.

Majlinda Qilimi, kryetare e Bashkisë Delvinë, në një intervistë për Saranda Web tregon se kjo është një tjetër punë krijuese në kuadër te ruajtjes dhe percjelljes tek qytetari të traditave dhe vlerave më të mira delvinjote.

Pas celjes së muzeut etnografik, u siguruan dhe kostumet tradicionale per grupin e valleve, ndërkohë që po punohet me panairin e qytetit, i cili do të organizohet gjatë sezonit veror.

Kryebashkiakja rendit si festë per qytetin edhe rikthimin e ekipit të futbollit Bistrica në Kategorinë e Parë.

Edhe pse një qytet i vogël, Delvina me qetësinë dhe bukurinë e saj ka shumëcka që që mund ti ofrojë një vizitori që kërkon të njihet me bukurinë e natyrës, tradicionalen dhe karakteristikën e vendit tonë.

