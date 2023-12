Christian Canacaris merr në dorë titullin “Qytetar Nderi” i Sarandës

Është zhvilluar ceremonia e dhënies së titullit Qytetar Nderi Christian Canacaris, Ceo të Raiffeisen Bank me motivacionin: “Për kontributin e spikatur social dhe financiar për krijimin e hapësirave rekreative publike dhe nxitjen e projekteve të tjera me impakt të lartë social në dobi të fëmijëve“.



Sipas bashkisë Sarandë, Canacaris për vite me rradhë ka kontribuar në qytetin e Sarandës në vepra me karakter social ndër të cilat mund të përmendet rikonstruksioni dhe pajisja me mobilie e repartit të pediatrisë Sarandë , rikonstruksioni i Sallës së leksioneve pranë Universitetit të Sarandës, rikonstruksioni i shatërvanit në qendër të qytetit, financim për dekorimin me drita të pedonales përgjatë festave të fundvitit etj.



Gjatë ceremonisë Kryebashkiaku Oltion Çaçi falenderoi Canacaris për kontributin e spikatur dhe të dy së bashku shprehën vullnetin për vazhdimësinë e projekteve në të mirë të komunitetit.

Titulli Qytetar Nderi Canacaris iu akordua pas votimit unanim në mbledhjen e Këshillit Bashkiak të datës 30 Nëntor 2023.