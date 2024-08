Bypassi i Sarandës, fillon projektimi i rrugës Lugu i Dardhës – Shijan me tunel 900 metër

Saranda, një nga destinacionet më të njohura turistike në Shqipëri, përballet çdo vit me një sfidë të madhe: trafikun e rënduar gjatë sezonit veror. Për të adresuar këtë problem, Autoriteti Rrugor Shqiptar (ARRSH) ka nisur këtë javë procedurën e prokurimit për studimin dhe projektimin e një bypass-i të ri që do të shmangë kalimin në nyjën problematike të Qafë Gjashtës. Ky projekt synon të lehtësojë qarkullimin në qytet, duke ofruar një rrugë alternative për hyrje në Sarandë, veçanërisht gjatë periudhave të pikut.

Sipas njoftimit të ARRSH-së, fondi limit për këtë projekt është 30 milionë lekë, dhe bypass-i i ri është parashikuar të fillojë në hyrjen aktuale të qytetit, pranë rrethrrotullimit të Qafë Gjashtës, dhe të përfundojë në lidhje me rrugën nacionale [SH8] Sarandë-Himarë. Sipas termave të referencës, ky bypass do të ketë një gjatësi prej rreth 3.5 km, duke përfshirë segmente rrugore me karakteristika urbane dhe interurbane, si dhe një tunel me gjatësi afërsisht 800-900 metra.

Vëzhgimet e bëra nga ARRSH në nyjet kryesore të hyrjes së qytetit kanë treguar se gjatë sezonit veror, trafiku në këto pika është tepër i rënduar, duke shkaktuar vështirësi të mëdha në qarkullim. Për këtë arsye, zgjidhja më e mirë e identifikuar është ndërtimi i një hyrje të re në pjesën veriore të qytetit, e cila do të lidhej direkt me aksin rrugor [SH8] Sarandë-Himarë. Kjo hyrje do të shmangte nyjen aktuale të Qafë Gjashtës, e cila është e mbingarkuar nga trafiku, duke përmirësuar ndjeshëm qarkullimin dhe duke ofruar një rrugë më të shpejtë dhe më të sigurt për banorët dhe turistët.

Projekti përfshin gjithashtu një studim të detajuar nga projektuesit, të cilët, në bashkëpunim të ngushtë me ARRSH-në dhe Bashkinë Sarandë, do të përcaktojnë koordinatat e sakta dhe do të propozojnë zgjidhjet më të përshtatshme për të garantuar funksionalitetin e këtij segmenti rrugor. Ky segment do të projektohet sipas standardeve më të fundit, duke siguruar të gjitha kushtet e nevojshme për një qarkullim të sigurt dhe të rehatshëm.

Ky bypass pritet të jetë një hap i madh për përmirësimin e infrastrukturës në Sarandë, duke lehtësuar trafikun dhe duke ofruar një përvojë më të mirë për të gjithë ata që vizitojnë këtë qytet bregdetar të mrekullueshëm.

Burimi: Monitor.al