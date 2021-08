Butrinti përmbys Lushnjën në miqësoren e luajtur në Gjirokastër

Ishin Miki Basha dhe Mario Mërkuri ata që shënuan në të 78-ën dhe 83- ën. Trajnerët e nisën lojën me formacionet më të mira, ndërsa në të dytën u dhanë mundësi të gjithë lojtarëve që kishin në dispozicion.

NDESHJA – Loja nisi me vrullin e lushnjarëve që po zhvillojnë fazën përgatitore në qytetin e Përmetit dhe mbrojtjen hermetike të sarandjoteve që sapo janë ngjitur në Kategorinë e Parë dhe janë në organizim e sipër. Kontrolli i topit në mesfushë ishte prioritet për verdhejeshilët dhe rastet nuk mungojnë. Gjyla këshillon nga stoli vazhdimisht dhe lojtarët dukshëm i përgjigjen. Në të 14-ën “veterani” Mone gjuan mjeshtërisht goditjen e dënimit nga më shumë se 20 metra, por traversa ia mohon golin. Aksionet logjike të lushnjarëve kolaudohen mjeshtërisht nga Hugo.

Braziliani i ardhur gjatë kësaj merkatoje vere vazhdon të dëshmojë cilësi në finalizim, teksa në të 23- ën çoi shifrat në 0-1. Pësimi i golit “zgjoi” Butrintin. Llojaj, Kolonja, Gjonaj rrezikojnë, por pa barazuar dot në këtë pjesë. E dyta foli sërish për lagunarët. Me formacione ndryshe nga e para, e dyta prodhoi dy gola për sarandjotët. Basha është ai që barazoi në të 78-ën dhe Mërkuri që ktheu gjithçka 7 minuta para se të mbyllej krejt miqësorja. Për t’u veçuar është fakti se trajnerët Cakuli dhe Gjyla testin e djeshëm e veçuan thjesht si përballje me prioritet konstatimin e kondicionit fizik të ekipeve dhe harmonizimit të veprimeve mes lojtarëve.

Deklaratat pas ndeshjes

CAKULI: Është drejtor teknik, e megjithatë është ai që ka marrë përsipër të punojë me skuadrën prej largimit të Miltjadh Gurmës. Albert Cakuli ka mbetur i kënaqur nga paraqitja e Butrintit, ndërsa për “Panorama Sport” tha: “Ka pak rëndësi rezultati. Ne si staf provuam disa lojtarë të ardhur ditët e fundit në ekip. Jam i kënaqur me disa, por nuk do të doja të veçoja emra. Në ditët e mëvonshme gjithçka do kristalizohet dhe ekipi do formatohet për të qenë dinjitoz në garë”.

GJYLA- Ilir Gjyla nuk i jep prioritet rezultatit dhe sidomos kur skuadra e tij është duke marrë ngarkesa gjatë grumbullimit në Përmet. Trajneri vlerëson gjendjen e grupit në tërësi dhe afrimet e verës në veçanti. “Erdhëm në Gjirokastër për të matur forcat me Butrintin, një skuadër e sapongjitur në Kategorinë e Parë. Kundërshtari dëshmoi se ka cilësi. Nuk e shoh rezultatin si primar, sidomos kur jemi duke marrë ngarkesa. Më bindi ekipi dhe paraqitja e afrimeve të fundit”, tha Gjyla

TOMOR SHEHU-PANORAMASPORT.AL