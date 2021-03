Butrinti fiton ndaj Naftëtarit, vijon kryesimin e klasifikimit në Kategorinë e Dytë

Butrinti ka fituar në takimin e radhës në Kucovë, i cili ka përfunduar para pak castesh.

Takimi është mbyllur 1-2 me gola të Gurma dhe Gomes.

Butrinti ndodhet në vendin e parë me 28 pikë, i ndjekur nga Labëria FC dhe Maliqi me nga 26 pikë, por me 1 takim më pak.