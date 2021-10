Bashkia Sarandë vendim për ndryshimin e qarkullimit të automjeteve në disa rrugë

Bashkia Sarandë ka publikuar urdhërin e Kryetarit të Bashkisë, nr. 150 datë 28/10/2021

“Për pezullimin e qarkullimit në segmentin e rrugës “Butrinti”: kryqëzimi i rrugës “Skënderbeu” me rrugën “Butrinti” – Hotel “Butrinti”.

🔹Pezullohet qarkullimi i të gjitha mjeteve në segmentin kryqëzimi i rrugës “Skënderbeu” me rrugën “Butrinti” deri te Hotel “Butrinti” nga 08/11/2021 deri më 15/12/2021

🔹Qarkullimi i autoveturave do të bëhet nga kryqëzimi i Rr: “Skënderbeu” me Rr: “Butrinti” – Rr: “Teki Hadëri” – pas turizmit Rr: Nr.10 – Rr “Butrinti” sipas ilustrimit ne foto.

Ky itenerar do të jetë vetëm me një sens , vetëm vajtje.

🔹Autobusët e linjës rrethqytetase Sarandë-Ksamil-Butrint do të lëvizin në itenerarin Sarandë-Metoq-Cukë-Kanali i Çukës-Ksamil-Butrint.

🔹Rregullimi i qarkullimit të shoqërohet me sinjalizim rrugor.

🔹Për zbatim ngarkohet Drejtoria e Shërbimeve Publike,Ndërmarrja e Shërbimeve Publike dhe Policia Bashkiake.

🔹Kopje e urdhërit i përcillet Komisariatit të Policisë Sarandë.

Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë, thuhet në njoftim.