Basha u jep shpresë demokratëve për bashkëqeverisje dhe ndarjen e tortës së pushtetit

Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha 2 ditë më parë është shprehur se “beteja jonë dhe e shoqërisë shqiptare nuk është kundër Partisë Socialiste, por kundër pakicës së korruptuar që ka kapur shtetin dhe e plaçkit atë me një grusht të vogël njerëzish, me të cilët masakron zgjedhjet, kriminalizon politikën dhe shkatërron ekonominë”.

Kaq ka mjaftuar që demokratët e Sarandës, duke marrë edhe disa sinjale nga lart, ta interpretojnë këtë si sinjal se në shtator do të ketë bashkëqeverisje, dhe të fillojnë llogaritë e ndarjes së posteve.

Pavarësisht se në prill demokratët ambicjet i kishin të mëdha, pasi mendonin se pushtetin do ta merrnin të vetëm, madje edhe pa LSI, tani ata janë të vetëdijshëm se në rast e bashkëqeverisjes me socialistët jo të gjithë do të bëhen drejtora, por kanë shpresë se nga torta e pushtetit diçka do të mund të përfitojnë edhe ata.