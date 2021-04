Banorët shprehin mirënjohje ndaj deputetit Vullnet Sinaj për ndihmën e vazhdueshme

Takimi ne fshatin Romes,deputeti Vullnet Sinaj ka marre mbeshtetje maksimale nga banoret, vleresime per punen e tij ne kater e vitet e manadatit si deputet ,por edhe si nje person qe nuk ka bere dallime, duke ndihmuare dhe personalisht ,ne situata te veshtira familje dhe banore te fshatit Romes , por edhe te gjithe zones se laberise. Ndaj duke pare punen e bere ne keto kater vite, mbeshtetja do te jete per deputetin ,per partine socialiste dhe Edi Ramen,qe kane ditur te mbajne premtimet e realiuzuara. Vullnet Sinaj në kater vitet e mandatit te tij ka treguar se eshte jo vetem nje ze i fuqishem jo vetem ne parlament,por edhe nje person qe ka ditur te jete krah banoreve te zones,te ndihmoje familje te ndryshme,te ndihmoje dhe te zgjidhe problematikat e tyre. Vullnet Sinaj ka ditur qe ne keto kater vite te jete prane zones dhe natyrisht te rikthehet gjithmone ketu, -ka theksuar nje prej banoreve te fshatit Romes,duke sjelle dhe nje prej eksperiencave personale

Jam i kenaqur qe sot ndodhem ketu ne Romes se bashku me bashkfshatare tuaj,me djemte tuaj,per mbeshtetjen e tyre. Natyrisht qe edhe ne Romes jane bere shume,por ka ende per te bere dhe natyrisht problemi kryesor juaj mbetet rruga. Fatmiresisht kane nisur punimet per rrugen peshkepi-Selenice qe do te zvogeloje edhe distancen tuaj deri ne qytet,por deshira juaj mbetet rruga drejt romesit. Dhe kjo do te jete padyshim sfida ime per kater vitet e ardhshme,do te jete sfida ime per mandatin e ardhshem,-ka theksuar deputeti Vullnet Sinaj

Projekti per energjine elektrike per tensionin e ulet tashme eshte bere dhe une si deputet do te loboje per kete fakt. Ngritja e zyres juridke nga ana ime duke pare problemet e shumta en zone ka zgjidhur problemin e legalizimeve apo edhe naften falas per fermeret. Ne kater vitet e ardhshme ne programin e partise socialiste mbetet dhe certifikimi i pronave.Asnjehere ne zonen tone nuk ka qene vemendja e qeverise si vemenndja qe ka patur partia socialiste. dhe ketu mund te permendim investimet e bera deri me tani. Kush qeveri dhe kush kryeminister e ka patur vemendjen ndaj shqiperise dhe Vlores. Per ate cfare ndjej,per mbeshtetjen tuaj,kam besimin se do te jemi serish me vote masive per partine socialiste,per kryeministrin Edi Rama ne 25 prill, -ka theksuar deputeti Vullnet Sinaj

Fshati Romes do te jete ne 25 prill mbeshtetja per partine socialiste,per Edi Ramen dhe deputetin Vullnet Sinaj, per te vijuar investime,ashtu si edhe ka bere deri me tani.