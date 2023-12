Banorët e zonës te rruga e Lëkurësit ankesë për ndotjen dhe mungesë kontenierësh – VIDEO

Pershendetje Saranda Web

Jetojme ne Greqi dhe kemi shtepine ne rrugen per te Kalaja e Lukeresit. Erdhem per festa dhe na pelqeu si eshte zbukuruar Bulevardi por shikoni si eshte gjendja prane shtepise tone per shkak te mungeses se koshave per mbeturina.

Ju lutem publikojeni te behet dicka per pastrimin dhe vendosjes se koshave.