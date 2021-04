Deputeti dhe kandidati Vullnet Sinaj mbështetje në gjitha zonat për një tjetër mandat në parlamentin e Shqipërisë

.

Mbeshtetje e banoreve te fshatit Resulaj per deputetit dhe kandidatin Vullnet Sinaj,per nje tjeter mandat ne parlamentin e Shqiperise. Njezeri banoret e resulaj kane shprehur bindjen se vetem me partine socialiste mund et realuizohen investime te rendesishme,qe prekin te gjithe vendin. Shoqeruar dhe nga kryetari i partise socialiste Selenice Nertil Bellaj,deputeti Vullnet Sinaj ka zhvilluar nje takim me banore te fshatit Resulaj, ndersa ne nisje te takimit Bellaj ka kerkuar edhe nje here tjeter mbeshtetjen e banoreve per partine Socialiste ne 25 prill, duke pare pikerisht faktin se vetem kjo force politike dhe Edi Rama do e vijojne me nvestime qe prekin dhe vete zonen. Nuk mund te mohojme cfare eshte bere si edhe eshte rruga Peshkepi-Selenice qe nis se shpejti.

Natyrisht, ka theksuar ne fjalen e tij deputeti Vullnet Sinaj,ka ende shume per te bere edhe ne Resulaj. Ka ende per te realizuar dhe une i degjova te gjitha problemet tuaja, qe kerkojne e zgjidhje dhe do te marrin. Banoreve u eshte ofruar ndihma nga zyra juridike e ngritur ne Vlore, por ka ende shume per te bere dhe pas 25 prillit natyrisht qe do te marrin drejtimin e duhur

Ne 25 prill te votojme masivisht partine socialiste dhe Edi Ramen,nje vote masive,per te vijuar projektet e nisura

Mbesahtetje maksimale kane shprehur banoret, duke vleresuar punen e deputetit Vullnet Sinaj en zone, punen e partise socialiste dhe Edi Ramen, investime qe asnjehere tjeter nuk ishin realizuar si ne kete kater vjecar

Edhe ne Resulaj deputeti Vullnet Sinaj ka marre mbeshtetjen e banoreve se ne 25 prill vota do te jete per partine Socialiste