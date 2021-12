Automjeti u rrëzua nga 15 m lartësi, 3 të rinjtë fatmirësisht me plagë të lehta

Një aksident është regjistruar mbrëmjen e sotme në aksin Sarande-Ksamil. Mësohet se një automjet ka dalë nga rruga dhe ka rënë nga një lartësi prej 15 metrash në vendin e quajtur “Hidrovori”.

Burime zyrtare bëjnë me dije se brenda ne mjetin me targa AB474CD ndodhin tre të rinj, të cilët u transportuan në spital. Një prej të plagosurve mësohet se është 25-vjeçari me inicialet M.P.

Policia, ambulanca dhe zjarrfikësja ndodhen në vendin e ngjarjes.

KOMUNIKATA E POLICISË

Sarandë /Informacion paraprak

Më datë 23.12.2021, në aksin rrugor Sarandë-Ksamil, shtetasi M. P., duke drejtuar automjetin tip “Toyota”, dyshohet se ka humbur kontrollin mbi drejtimin e mjetit dhe ka dalë nga rruga, duke përfunduar në kanal. Si pasojë, janë dëmtuar drejtuesi i mjetit shtetasi M.P.,dhe pasagjerët në mjet, shtetasit M. V., dhe K.P., të cilët ndodhen nën kujdesin e mjekëve.

Grupi hetimor po punon për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes.