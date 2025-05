Ardit Bido në Xarrë: “Nuk kërkoj thjesht votën, por besimin tuaj”

Xarra është një vend që i njeh mirë njerëzit – e dallon qartë kush ka folur me zemër e ka vepruar me përgjegjësi, dhe kush shfaqet vetëm kur afrohen zgjedhjet. Me këtë mesazh të sinqertë, Ardit Bido i është drejtuar banorëve të këtij komuniteti, duke theksuar se nuk vjen thjesht për të kërkuar votën, por për të fituar diçka shumë më të thellë: besimin e tyre.

“Nuk kërkoj thjesht votën, por besimin tuaj, për të qenë zëri që ju përfaqëson aty ku merren vendimet që ndikojnë drejtpërdrejt në jetën e përditshme të çdo familjeje në këtë komunitet,” – u shpreh Bido.

Në një kohë kur fjalët janë të lehta dhe premtimet të shumta, shpesh të zbrazëta, Ardit Bido thekson se vlerësimi duhet të bëhet mbi veprat dhe praninë reale. “Xarra e di mirë kush ka qenë vërtet në krahun tuaj,” tha ai me bindje.

Ai i ftoi qytetarët të lënë mënjanë përkatësitë partiake dhe të mendojnë për të ardhmen. “Sot nuk është çështje partish, por çështje e asaj që na pret nesër,” u shpreh Bido, duke i ftuar banorët që në 14 maj të zgjedhin rrugën e sigurt drejt zhvillimit dhe përfaqësimit të denjë.

“Votoni Partinë Socialiste – numrin 5” ishte thirrja e tij e qartë dhe e drejtpërdrejtë, ndërsa theksoi: “Kërkoj votën për emrin tim, Ardit Bido, për të vazhduar së bashku drejt së ardhmes që i takon kësaj toke.”

