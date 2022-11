Akti i prerjes së luleve, reagon Adriatik Lapaj: Ne do të mbjellim përsëri…

Pas konstatimit të prerjes së luleve, të cilat ishin mbjellë në rrugën hyrëse të Sarandës nga aktivistët e Nismës së Luleve, ka reaguar nëpërmjet një publikimi në facebook edhe Adriatik Lapaj.

PUBLIKIMI:

ZOTI I FALTË!

4 vite më parë i mbollëm me shumë dashuri.

I ujitëm çdo verë me krahë.

I rimbollëm sa herë i dëmtuan.

Ishin bërë të bukura shumë. Kishin filluar ta pushtonin betonin e shëmtuar. Nuk ishin më lulet tona, por pasuri e qytetit. Ishin modeli si e mira mund të rritet me përkushtim.

Iknim nga Tirana çdo muaj për t’i kujdesur.

U vrisnin sytë. Vajtën i prenë. Natën kanë shkuar dhe prerë një pjesë të tyre. Në fakt nuk prenë lulet që mbolli e rriti me mundim Adriatiku, Ergysi, AguStela , Klejdi ,Fatjoni , Saimiri, Livia, Endri, Elona, Hyqmeti, Arditi, Vasili, Aina e të tjerë miq, por pemën ku kanë hipur edhe vetë ata që gjejnë guximin të presin lule. Sa i dëshpëruar duhet të jesh të presësh lule?!

Unë prapë do mbjell lule dhe pemë. Te unë nuk e vrasin dot njeriun…as besimin që ky vend do bëhet. Lulet tona janë pasqyra ku duket qartë shëmtia e së shkuarës që ka hedhur rrënjë.

Ne prapë do t’i mbjellim. Madje më shumë. Madje do i dhurojmë çdo banese private lule të tilla që lulet të kenë dhe Zot. Ju i pretë te rruga se shteti nuk i del Zot pronës së vetë, por nuk e prisni dot filozofinë tonë…lulet do i mbjellim në çdo prag në zonat e Sarandës dhe Ksamilit. Shkoni prijini te oborret e atyre…

PËR POLICINË E SARANDËS: NDONJË REAGIM DHE KAPJE AUTORËSH? APO NUK HARXHONI KOHË ME LULET JU?