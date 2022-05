Aksidenti në Gjashtë, transportohet me ambulancë drejtuesi i motoçikletës

Një aksident ka ndodhur në Qafë-Gjashtë, në hyrje të qytetit të Sarandës, ku nje automjet është goditur me një motorr.

I plagosur nga aksidenti ka mbetur Fatri Laka, 30-vjec banues në Gjashtë.

Ambulanca ka marrë të plagosurin dhe e ka transportuar në spital.

Në vendngjarje ka mbërritur edhe forca policie, të cilat pritet të përcaktojnë edhe shkakun e aksidentit.

KOMUNIKATA E POLICISË

Sarandë/Informacion paraprak

Më datë 04.05.2022, në vendin e quajtur “Freskia”, Qafë-Gjashtë, Sarandë, automjeti tip “Volsvagen”, me drejtues shtetasin A. A., është përplasur me motomjetin me drejtues shtetasin F. L.

Si pasojë e përplasjes është dëmtuar shoferi i motomjetit shtetasi F. L., i cili ndodhet në Spitalin e Sarandës, nën kujdesin e mjekëve.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit.