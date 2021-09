Adriatik Lapaj: Në pikun e turizmit mbyllen rubinetat e ujit që dikush të shes bote uji

Aktivisti Adriatik Lapaj në Open me Eni Vasilin ka hedhur akuza se në pikun e turizmit, rubinetat e ujit mbyllen nga drejtuesit e ujësjellsave me qëllim shitjen e ujit me bote.

Adriatik Lapaj: Turizëm pa ujë nuk mund të ketë. Shpesh uji mungon se mbyllen rubinetat që dikush të shes bote me ujë. Vuajtja jonë është pasurim për një grusht njerëzish.

