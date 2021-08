Adrian Gurma gjobitet me 500 mijë lekë, nuk tregoi transparencë për tenderin

Kryetari i Bashkisë së Sarandës Adrian Gurma është gjobitur me 50 mijë lekë të reja. Komisioni i Prokurimit Publik e ka gjobitur me 50 mijë lekë të reja pasi Gurma, nuk pranoi që të bashkëpunonte me shefin e KPK-së.

Mësohet se Gurmës, i është kërkuar informacion në lidhje me një tender mirëpo ai nuk iu është përgjigjur.

Tenderi për të cilin u kërkua informacion, kishte të bënte me shtrimin e disa rrugëve me beton me fond limit 5.7 milionë lekë, i cili është zhvilluar në datën 14 prill 2021.

Më 19 maj subjekti “Tea D” ka dorëzuar ankesë pranë KPP. Më pas ky i fundit pasi është njohur me ankesën, në datën 25 maj ka vendosur pezullimin e procedurës si dhe ka detyruar Bashkinë e Sarandës që brenda 5 ditëve të dërgojë informacionin e kërkuar. Dhe kjo nuk ka ndodhur.